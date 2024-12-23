Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında RAMS Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
RAMS BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:
RAMS Başakşehir: : Muhammed, Onur, Hamza, Léo Duarte, Lima, Berat, Szysz, Crespo, Kemen, João Figueiredo, Piątek
Kasımpaşa: Gianniotis, Cláudio, Opoku, Yasin, Mortadha, Gökhan, Fall, Hajradinović, Barák, Brekalo, Nuno
RAMS BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Başakşehir - Kasımpaşa maçı 23 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPRTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.