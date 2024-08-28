Temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında St Patrick's Athletic'i konuk ediyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında temsilcimiz RAMS Başakşehir sahasında St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya geliyor.

Temsilcimiz RAMS Başakşehir'in maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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RAMS BAŞAKŞEHİR - ST PATRIKC'S ATHLETIC MAÇI 11'LERİ:

Rams Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Pelkas, Onur, Berkay, Deniz, Davidson, Piatek

St. Patricks: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Lennon, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia

RAMS BAŞAKŞEHİR - ST. PATRICK'S MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - St. Patrick's rövanş maçı, 28 Ağustos Çarşamba günü 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR, AVRUPA KUPALARINDA 56. MAÇINA ÇIKACAK

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 56. karşılaşmasını oynayacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 55 maçta 21 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 80 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.

ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA'DA ALTINCI MAÇ

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında altıncı sınavını verecek.

Atan yönetiminde Avrupa'da oynadığı ilk 4 maçı kazanan İstanbul ekibi, son mücadelesinden ise beraberlikle ayrıldı. Başakşehir, Çağdaş Atan idaresinde oynadığı 5 maçta 13 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 ve deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Atan yönetiminde üçüncü maçına Gürcistan deplasmanında çıkan İstanbul ekibi, Iberia Tiflis'i 1-0, rövanşında da İstanbul'da 2-0 yendi.

Başakşehir, Atan yönetiminde oynadığı son maçta ise İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

SAHASINDA 28. MAÇ

RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic mücadelesiyle Avrupa kupalarında 28. iç saha maçını oynayacak.

İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 27 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 43 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 29 golü engelleyemedi.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

RAMS Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.

Stefano Okaka ve Danijel Aleksic, 6'şar golle RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarında 2. sıradaki en golcü oyuncuları konumunda bulunuyor.

İrfan Can Kahveci, RAMS Başakşehir formasıyla Avrupa'da beş gol atarken, Krzysztof Piatek ve Berkay Özcan ise 4'er kez gol sevinci yaşadı. Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Serdar Gürler ve Youssouf Ndayishimiye üçer, Davidson, Joao Figueiredo ve Marcio Mossoro da ikişer kez fileleri havalandırdı.

Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 17 golüne ise Dimitris Pelkas, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Olivier Kemen, Adnan Januzaj, Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ İLKLERİ

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak elendi.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

RAMS Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.