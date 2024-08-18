Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
RAMS BAŞAKŞEHİR - CORENDON ALANYASPOR 11'LERİ:
RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Onur, Deniz, Figueiredo, Berkay, Davidson, Piatek.
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Balkovec, Janvier, Richard, Efecan, Augusto, Yusuf, Cordova.
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Alanyaspor maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.