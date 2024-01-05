Başakşehir - Adana Demirspor maçı ne zaman?
Josef resmen Başakşehir'de!
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
💥Süper Loto sonuçları (4 Ocak)
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Sevilla'dan Beşiktaş'a Torres yanıtı! Sevilla'dan Beşiktaş'a Torres yanıtı! 10:34
Süper Lig devinden Batshuayi bombası! Süper Lig devinden Batshuayi bombası! 10:03
"Bir Rashica edemediler" "Bir Rashica edemediler" 10:02
G.Saray'a 50 milyon Euro'luk yıldız! G.Saray'a 50 milyon Euro'luk yıldız! 09:24
Beşiktaş Kasımpaşa'yı konuk ediyor! Beşiktaş Kasımpaşa'yı konuk ediyor! 09:07
"Bronckhorst'un işi çok zor" "Bronckhorst'un işi çok zor" 09:04
Daha Eski
Yönetim o yıldız için İngiltere'ye uçuyor! Yönetim o yıldız için İngiltere'ye uçuyor! 08:21
Fred için geliyorlar! Fred için geliyorlar! 01:44
Fred için geliyorlar! Fred için geliyorlar! 01:02
F.Bahçe Beko rahat kazandı! F.Bahçe Beko rahat kazandı! 23:41
F.Bahçeli yıldızı Beşiktaş'a istiyor! F.Bahçeli yıldızı Beşiktaş'a istiyor! 23:32
Krunic imzayı atıyor! İşte ödenecek bonservis Krunic imzayı atıyor! İşte ödenecek bonservis 23:19
SON DAKİKA