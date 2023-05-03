Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final müsabakasında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Ankaragücü maçı 4 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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