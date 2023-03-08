Gent - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Başakşehir deplasmanda Gent ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gent - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, Gent'e konuk olacak. Son 16 turu müsabakası öncesinde maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gent - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENT - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gent - Başakşehir maçı 9 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.