Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, Rigas FS ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor. Müsabakada Rumen hakem Radu Petrescu görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Rigas FS (RFS) - Başakşehir ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, A Grubu 3. maçında Rigas FS ile karşılaşacak. Başakşehir, kazanarak puanını 9 yapmak istiyor. Peki, Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı canlı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta?
RIGAS FS (RFS) - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da Exxen'de canlı yayınlanacak.