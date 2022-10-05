Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, Rigas FS ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor. Müsabakada Rumen hakem Radu Petrescu görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Rigas FS (RFS) - Başakşehir ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 16:00