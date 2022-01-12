Adem Ljajic'te flaş gelişme! Transferde Serdar Gürler detayı

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Konyaspor forması giyen Serdar Gürler ile prensip anlaşmasına vardı. İstanbul ekibi, Adem Ljajic transferini ise oyuncunun, kulübü Beşiktaş ile fesih konusunda sıkıntılar yaşaması sebebiyle askıya aldı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika spor haberleri

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 19:03