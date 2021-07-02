02 Temmuz 2021, Cuma

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika spor haberi: Başakşehir'de Guilhano ile yollar ayrıldı!

Başakşehir'de ayrılık! Resmen açıklandı
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de Guilhano ile yollar ayrıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Detaylar birazdan...
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