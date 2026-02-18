Nottingham Forest Stefan Ortega'yı UEFA listesine dahil etti!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Nottingham Forest, kaleci Stefan Ortega'nın UEFA listesine eklendiğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Avrupa Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 18.02.2026 - 15:17
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Nottingham Forest'ta sıcak bir gelişme yaşandı.
İngiliz ekibi, kaleci Stefan Ortega'nın UEFA listesine eklendiğini açıkladı.
İspanyol asıllı Alman kaleci, sarı-lacivertlilerle oynanacak iki maçta da forma giyebilecek.