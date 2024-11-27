UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. AZ Alkmaar sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. AZ Alkmaar ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ Alkmaar - Galatasaray MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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