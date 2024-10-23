Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst ve futbolculardan Emirhan Topçu UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynanacak mücadele öncesi basın toplantısı düzenliyor. Van Bronckhorst'un açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 3. hafta maçında deplasmanda Fransız ekibi Olympique Lyon ile perşembe günü saat 22.00'de karşılaşacak.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve futbolculardan Emirhan Topçu, Fransız ekibiyle oynanacak mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

VAN BRONCKHORST'UN AÇIKLAMALARI:

"TOPUN BİZDE KALMASI GEREKİYOR"

"Lyon iyi bir takım. Hücum geçişlerinde çok tehlikeliler. Topun bizde kalması gerekiyor. Avrupa'da bu tip maçları oynamak istersiniz. Beşiktaş olarak biz de bu maçta iyi bir performans sergilemek istiyoruz. İyi bir sonuç almak için buradayız."

"MERT'İN DURUMUNA GÜN GÜN BAKIYORUZ"

"Mert Günok'un durumuna gün gün bakıyoruz, umarım kısa sürede aramıza döner. Ersin Destanoğlu'nun idmandan sonra nasıl reaksiyon göstereceğine bakacağız."

"DAHA GÜÇLÜ OLMAK İSTİYORUZ"

"Geçen seneye göre takımda değişiklik var. 28 oyuncu gitmesi, 8 oyuncu gelmesi kolay değil. Yeni bir teknik adam, bunlara alışmak gerekiyor. Stabil olma konusunu geliştirmeliyiz. Ligde istediğimiz yerdeyiz ama 8 maç oynadık. Daha güçlü olmak istiyoruz. Avrupa'da iki maç oynadık, buraya gelmek için takım geçen sene çok çalıştı. Süreçten takımın ve gelişiminden mutluyum. Hala çok erken, böyle devam etmemiz gerek."

GALATASARAY DERBİSİ YORUMU

"Derbi maçları çok özeldir. Teknik adam ve futbolcu olarak çok fazla derbi oynadım. İlk derbi maçımda Galatasaray'a karşı Süper Kupa oynadık. Pazartesi günü iyi bir maç oynamak istiyoruz. Ben her zaman maç maç düşünürüm. Önce Lyon maçına bakacağız."

EMİRHAN TOPÇU'NUN AÇIKLAMALARI:

"ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

"Ülkemizin başı sağ olsun. İnşallah bu olaylar en kısa zamanda biter. Maça gelirsek, Avrupa Ligi'ne güzel başlayamadık. İlk maçta değil ama ikinci maçta istediklerimizi biraz daha yaptık, skor olarak istediğimizi alamadık. Kötü gidişatı tersine çevirmek ve buradan puanlarla ayrılmak istiyoruz."

"BEŞİKTAŞ'A ALIŞMA SÜRECİM KISA SÜRDÜ"

"Beşiktaş'a alışma sürecim kısa sürdü, birçok kez karşılaştığım isimlerle takım arkadaşı oldum. Bu yüzden alışma sürecim kısa sürdü, beni de kısa sürede benimsediler. Beşiktaş'ta inanılmaz mutluyum. Oyuncular, teknik heyet... Hepsi ile mutluyum."

"OYNAMIŞIM OYNAMAMIŞIM ÖNEMLİ DEĞİL"

"Gabriel Paulista sakatlandı, umarım en kısa zamanda döner. Büyük futbolcu, antrenmanlara başladı. Beşiktaş'ta oynamışım, oynamamışım... Bu önemli değil. Takımım başarılı olsun yeter. Oynamadığım zaman mutsuz olurum ama bunu belli etmem. İnşallah Lyon'a karşı başarılı olacağız ve İstanbul'a öyle döneceğiz. Taraftarımız statta olamayacak ama bizim arkamızda olduklarını biliyoruz. Onlar için mücadele edeceğiz. İnşallah başarılı bir sonuçla döneceğiz."