Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında İsveç rakibi Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. Rigas'a karşı aldığı beraberliğin ardından evinde 3 puanla moral bulmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde başarıyı yakalamak istiyor. Peki Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Elfsborg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Elfsborg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Elfsborg maçı 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI CANLI İZLE👈