Wolverhampton - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Wolverhampton ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2024- 11:21 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024- 11:25