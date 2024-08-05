UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakipleri saat 14:00'teki kura çekimi sonrası belli olacak. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakiplerini belli olacağı kura çekimi UEFA tarafından canlı olarak yayınlanıyor.
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BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi FK Partizan (SRB) / FC Lugano (SUI) eşleşmesi galibi oldu.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax galibi
Braga - Servette galibi
Panevezys - Maccabi Tel Aviv galibi
Molde - Cercle Brügge galibi
Viktoria Plzen - Krywyj Rih galibi
Karabağ - Ludogorets mağlubu
Partizan - Lugano galibi
Midtjylland - Ferencvaros mağlubu
Malmö - PAOK mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL mağlubu