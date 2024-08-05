UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakipleri saat 14:00'teki kura çekimi sonrası belli olacak. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakiplerini belli olacağı kura çekimi UEFA tarafından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi FK Partizan (SRB) / FC Lugano (SUI) eşleşmesi galibi oldu.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

LASK

Anderlecht

Panathinaikos - Ajax galibi

Braga - Servette galibi

Panevezys - Maccabi Tel Aviv galibi

Molde - Cercle Brügge galibi

Viktoria Plzen - Krywyj Rih galibi

Karabağ - Ludogorets mağlubu

Partizan - Lugano galibi

Midtjylland - Ferencvaros mağlubu

Malmö - PAOK mağlubu

Slovan Bratislava - APOEL mağlubu