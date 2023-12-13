UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Saint Gilloise sahasında Liverpool'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Saint Gilloise - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Saint Gilloise ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint Gilloise - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAİNT GİLLOİSE - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint Gilloise - Liverpool maçı 14 Aralık Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.