UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Betis sahasında Rangers'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Betis - Rangers maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Betis ile Rangers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETİS - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Rangers maçı 14 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Real Betis - Rangers maçı CANLI İZLE