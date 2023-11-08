UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Betis sahasında Aris Limassol'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Betis - Aris Limassol maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - Aris Limassol maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Betis ile Aris Limassol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Aris Limassol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETİS - ARİS LİMASSOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Aris Limassol maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.