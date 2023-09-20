West Ham United - Backa Topola maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. A Grubu'nda West Ham United ile Backa Topola karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; West Ham United - Backa Topola maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 20.09.2023- 16:00