Avrupa ve dünya futbolunun gözü Sevilla ile Roma arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçına çevirildi. Puskas Stadyumu'nda oynanacak finalde İngiliz hakem Anthony Taylor görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Sevilla - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Final maçında Sevilla ile Roma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak diliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Roma maçı 31 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de TV 8'de canlı yayınlanacak.

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