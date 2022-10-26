Sivasspor Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Sivasspor ile Cluj karşılaşması için nefesler tutuldu. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçkeleşecek maçta 3 puanın sahibi olmak isteyen Sivasspor evinden galip ayrılmayı hedeflerken sporseverler de arama motorlarında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki Sivasspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2022- 12:20