Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında F.Bahçe ile Rennes karşılaşması için nefesler tutuldu. Ülker Stadyumu'nda gerçkeleşecek maçta 3 puanın sahibi olmak isteyen sarı lacivertliler galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken sporseverler de arama motorlarında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken 5. haftada Fenerbahçe ile Rennes, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Novak Simović'in düdük çalacağı maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Rennes maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

JESUS'UN 11'İ DEĞİŞTİ

Sezon başından beri verdiği ilk 11 kararlarıyla adından söz ettiren Jorge Jesus, Rennes karşısında da rotasyona gidecek. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Sarı lacivertlilerde Başakşehir karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Lincoln, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Batshuayi maça kulübede başlayacak.

Jesus'un sahaya sürmeyi planladığı 11 ise şöyle:

Altay, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Ferdi, Osayi, Arao, Crespo, Emre Mor, Rossi, Valencia.

AVRUPA'DA LİDERLİK SINAVI KADIKÖY'DE



Fenerbahçe'nin iyi gidişatı Avrupa'da da devam ediyor. Grubunda da liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertli takım, Rennes ile karşılaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, evinde Rennes ile liderlik sınavına çıkacak. Rennes maçından galip ayrılması durumunda ise Fenerbahçe son 16'ya yükselecek. Fenerbahçe, 10 puan +4 averajla 1'inci sırada yer alırken rakip Rennes 10 puan +3 averajla 2'nci sırada bulunuyor.