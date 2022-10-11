UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli açıklandı!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli açıklandı.
Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2022- 11:23 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022- 11:33
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek olan hakemler belli oldu.
Buna göre AEK Larnaca - Fenerbahçe mücadelesini Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.
Trabzonspor - Monaco mücadelesinde ise Danimarkalı Jakob Kehlet düdük çalacak.
DİĞER HABERLER