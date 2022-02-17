Fenerbahçe - Slavia Prag maçının özeti birazdan A Spor'da
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunun ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. Sarı lacivertliler, zorlu rakibine 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe - Slavia Prag maçının özeti birazdan birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunun ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. Sarı lacivertliler, zorlu rakibine 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe - Slavia Prag maçının özeti birazdan birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz.