18 Mart 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Shakhtar Donetsk-Roma maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Shakhtar-Roma maçına dair tüm bilgiler!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 Giriş Tarihi: 18.03.2021

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında 'yı konuk edecek. İlk karşılaşmayı İtalyan temsilcisi sahasında 3-0 kazanmış ve büyük bir avantaj elde etmişti. Peki, S. Donetsk-Roma maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Roma son 16 turunun ilk maçında Ukrayna temsilcisini sahasında 3-0'la geçmişti.

Mücadele öncesinde futbolseverler maçla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Shakhtar Donetsk-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SHAKHTAR DONETSK - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Matvienko, Vitao, Ismaily; Maycon; Tete; Marlos, Patrick, Taison; Moraes.

Roma: Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral.

SHAKHTAR DONETSK - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk ile Roma arasında ile oynanacak mücadele 18 Mart Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports Max'tan canlı yayınlanacak.

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