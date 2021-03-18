Milan Manchester United maçı CANLI
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçında Milan ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Milan - Manchester United maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Milan ile Manchester United kozlarını paylaşıyor. Milan - Manchester United maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
MILAN - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 23:00'te başlayan Milan - Manchester United maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
MILAN - MANCHESTER UNITED İLK 11'LER
Milan: Donnarumma, Kjaer, Tomori, Kalulu, Hernandez, Meite, Kessie, Castillejo, Hakan, Krunic, Saelemaekers
Manchester United: Henderson, Maguire, Lindelöf, Wan Bissaka, Shaw, McTominay, Fred, Greenwood, Fernandes, James, Rashford
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