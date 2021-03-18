18 Mart 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Milan Manchester United maçı CANLI

Milan - Manchester United | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 Giriş Tarihi: 18.03.2021

Son 16 Turu maçında Milan ile karşı karşıya geliyor. Milan - Manchester United maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Milan ile kozlarını paylaşıyor. Milan - Manchester United maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

MILAN - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23:00'te başlayan Milan - Manchester United maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

MILAN - MANCHESTER UNITED İLK 11'LER

Milan: , , Tomori, Kalulu, , , , Castillejo, Hakan, Krunic, Saelemaekers

Manchester United: , , Lindelöf, , , McTominay, , Greenwood, , ,

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