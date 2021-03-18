Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Arsenal ile Olympiakos kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmayı İngiliz ekibi deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Peki, Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Arsenal sahasında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Arsenal son 16 turunun ilk maçında Olympiakos'u deplasmanda 3-1 devirmişti.
Mücadele öncesinde futbolseverler maçla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
ARSENAL - OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Leno; Bellerin, Luiz, Mari, Tierney; Ceballos, Xhaka; Pepe, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang.
Olympiakos: Sa; Lala, Sokratis, M'Vila, Reabciuk; Camara, Bouchalakis; Bruma, Valbuena, Masouras; El Arabi.
ARSENAL - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Arsenal ile Olympiakos arasında oynanacak mücadele 18 Mart Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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