Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Shakhtar Donetsk sahasında Roma'yı konuk edecek. İlk karşılaşmayı İtalyan temsilcisi sahasında 3-0 kazanmış ve büyük bir avantaj elde etmişti. Peki, S. Donetsk-Roma maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...