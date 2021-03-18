18 Mart 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak?

Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta?
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 Giriş Tarihi: 18.03.2021

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında ile kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmayı İngiliz ekibi deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Peki, Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında ile karşı karşıya gelecek. Arsenal son 16 turunun ilk maçında Olympiakos'u deplasmanda 3-1 devirmişti.

Mücadele öncesinde futbolseverler maçla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ARSENAL - OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Leno; Bellerin, Luiz, Mari, Tierney; Ceballos, Xhaka; Pepe, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang.

Olympiakos: Sa; Lala, Sokratis, M'Vila, Reabciuk; Camara, Bouchalakis; Bruma, Valbuena, Masouras; El Arabi.

ARSENAL - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal ile Olympiakos arasında oynanacak mücadele 18 Mart Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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