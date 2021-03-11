UEFA Avrupa Ligi son 16 turu | CANLI
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Kazanan tarafın çeyrek finale yükselmek adına büyük avantaj yakalayacağı müsabakaların ilk seansı 20.55'te başladı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan maçların canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları, 20.55'te başlayan 4 maçla start aldı.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 18 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.55 Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya)
20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya)
20.55 Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre)
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Granada (İspanya) - Molde (Norveç)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
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