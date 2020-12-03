03 Aralık 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başladı! | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başladı! | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz , sahasında Villarreal'i konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarını canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılıyor.

I Grubu'nda çıktığı 4 maçta 6 puan toplayan turnuvadaki tek Türk temsilcisi , 'nın Villarreal takımına 1-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.55 AEK () 2-4 Braga (Portekiz)
20.55 Zorya (Ukrayna) 1-0 Leicester City ()
20.55 Lille (Fransa) 2-1 (Çekya)
20.55 Milan () 4-2 Celtic (İskoçya)
20.55 Karabağ () 1-1 Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
20.55 Demir Grup Sivasspor - Villarreal (İspanya)
20.55 LASK () 3-3 Tottenham (İngiltere)
20.55 Antwerp () 3-1 Ludogorets ()
20.55 CSKA Moskova (Rusya) 0-1 Wolfsberger (Avusturya)
20.55 Feyenoord () 0-2 (Hırvatistan)
20.55 Gent (Belçika) 1-2 Slovan Liberec (Slovakya)
20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) 0-0 Hoffenheim (Almanya)
23.00 Cluj (Romanya) - CSKA Sofya (Bulgaristan)
23.00 Roma (İtalya) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Molde (Norveç) - Dundalk (İrlanda)

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