05 Kasım 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Villarreal - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Villarreal - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 Giriş Tarihi: 05.11.2020

I grubu 3. hafta maçında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Villarreal - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. Kritik mücadele öncesinde birçok futbolsever maçın detaylarını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Villarreal - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

VILLARREAL - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal - Maccabi Tel Aviv maçı 5 Kasım Perşembe günü saat 23:00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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