Villarreal - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi I grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Sivasspor ile Qarabağ karşı karşıya gelecek. Sivasspor ilk galibiyetini alarak haftayı kapatmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sivasspor - Qarabağ (Karabağ) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Sivasspor maçı izle...