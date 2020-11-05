Sivasspor - Qarabağ (Karabağ) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi I grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Sivasspor ile Qarabağ karşı karşıya gelecek. Sivasspor ilk galibiyetini alarak haftayı kapatmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sivasspor - Qarabağ (Karabağ) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Sivasspor maçı izle...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kritik mücadele birçok futbolsever maçın detaylarını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Sivasspor - Qarabağ (Karabağ) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SİVASSPOR - QARABAĞ (KARABAĞ) MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Qarabağ (Karabağ) maçı 5 Ekim Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - QARABAĞ (KARABAĞ) MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

SİVASSPOR: Samassa, Barış, Robin, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode



KARABAĞ: Şahruddin, Qarayev, Mammadov, Hüseynov, Medine, Patrick, Romero, Zoubir, Ozobic, Guerrier, Kwabena

SİVASSPOR - QARABAĞ (KARABAĞ) MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Sivasspor, yarın akşam Azerbaycan temsilcisi Qarabağ ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'de başlayacak karşılaşmanın hakemi değiştirildi. UEFA tarafından maçın hakemi olarak Joao Pinheiro açıklanmıştı ancak bugün yapılan açıklamada Pinheiro'nun yerine Sandro Scharer görevlendirildi. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Iancu Ioan Vasilic olacak.

RIZA ÇALIMBAY: MAÇI MUTLAKA İYİ ŞEKİLDE BİTİRMEMİZ GEREKİYOR

Toplantıda konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, ?Karabağ takımına hoşgeldin diyoruz. Kardeş takımımız, kardeş ülkemiz ve onların acılarını da paylaşıyoruz. Depremde kaybettiğimiz bütün kardeşlerimizin acılarını da paylaşıyoruz, hepsine Allah rahmet eylesin. Biz tabii ki dost bir ülkeyiz ama sahada da mücadele edeceğiz. İki tarafta kazanmak için oynayacak, biz de kazanmak için oynayacağı. Bizim bu maçı mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Çünkü iddiamızı devam ettirmemiz için çok önemli. Buradan alınacak her puan çok çok önemli. Biz her zaman söylüyoruz hem ülkemiz hem kendimiz için oynuyoruz bu maçı. Biz bu maçı çok iyi bir şekilde bitirdiğimiz takdirde kesinlikle iddiamız devam edecek. Şuanda da halan devam ediliyor. Hala oynanacak 4 maç var biz bu maçları çok iyi bir şekilde bitireceğimize inanıyoruz. İki tane oynadığmız maç vardı, ikisinde de gol attık, gol atabiliyoruz. Maalesef yediğimiz gollerde oldu. Şimdi bu maçta bütün gayemiz galibiyet üzerine. Onun için her türlü riski de göze alacağız. O maçı kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Tabii ki eksik arkadaşlarımız olabilir, dinlendirmek istediğimiz arkadaşlarımız olabilir. Öyle bir şanssızlığımızda var. Maç oynadıktan sonra 2 gün sonra da Galatasaray ile final gibi bir maç oynayacığz. Karabağ maçı bizim için final niteliğinde bir maç mutlaka bunu çok iyi bir şekilde bitirmek zorundayız? dedi.

"GRUP KOLAY DEĞİL"



Kolay maçlar oynamadıklarını ifade eden Çalımbay, "Grup kolay değil, Karabağ ve Maccabi Tel-Aviv takımları iyi takım. Villarreal zaten iyi bir takım. Onun için bu maçlarda her şey olabilir. Çok dikkatli bir şekilde bizim davranmamız gerekiyor. Bizim her şeyden önce Avrupa Kupalarında gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz kesinlikle. Kalan 3 maçı da olsun onları da kazanmaya çalışacağız ama bizim için bu maç final niteliğinde bir maç. Ama bizim her şeyden önce koskoca bir ligimiz var. Türkiye Kupamız var. Zaten bizim takımın hiç dinlenme şansı diye bir şey yok. Onun için burada aksilikler sıkıntılar hepsi yaşanıyor. Bizden daha büyük bütçelere sahip olan takımlar daha çok oyuncu alan takımların hepsi elendiler. Hemde umulmadık takımlara elendiler. İyi oynuyoruz, ne Maccabi Tel-Aviv maçında, ne de Villarreal maçında kötü oynadık. İkinsinde de iyi oynadık ve çok güzel goller attık. Amma ikisinde de şanssızlık yaşadık. Bizim takım tam olduğu zaman inanıyorum ki bu gruptan kesinlikle çıkacağız. Ama önemli olan önce bu maçı geçmemiz. Maçı geçebilirsek çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Bizim sadece sıkıntılarımız sakat ve yorgun olan arkadaşlarımız. Tek dezavantajımız. Önümüzde kocaman bir lig var ve daha ligin başındayız. 21 takımla oynayacağız ve arkasından Türkiye Kupası var. Yani maçlar bitmiyor, maçlar çok. O yüzden de önümüze ve işimize bakmamız gerekiyor. Tek düşüncem sahamızdan galibiyetle ayrılmak başka düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

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