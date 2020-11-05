Milan - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi G grubu 3. hafta maçında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile Sporting Braga karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - Sporting Braga maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?