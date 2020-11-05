05 Kasım 2020, Perşembe
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Milan - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi H grubu 3. hafta maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kritik mücadele öncesinde birçok futbolsever maçın detaylarını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Milan - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
MILAN - LILLE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Milan - Lille maçı 5 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
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