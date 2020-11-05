Arsenal - Molde maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi I grubu 3. hafta maçında Villarreal ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Villarreal - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?