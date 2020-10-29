Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde I grubu 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Sivasspor ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, sahasında İsrail ekibi Maccabi-Tel Aviv'i konuk ediyor. Sivasspor - Maccabi Tel Aviv ile ilgili tüm bilgiler ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

SİVASSPOR - MACCABI TEL AVIV MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Saat 20:55'te başlayan Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - MACCABI TEL AVIV MAÇI İLK 11'LERİ

SİVASSPOR: Samassa, Robin, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode

MACCABI TEL AVIV: Tenenbaum, Kandil, Tibi, Yeini, Hernandez, Davidzada, Glazer, Peterz, Rikan, Biton, Shechter

SİVASSPOR - MACCABI TEL AVIV MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2'nci maçında Maccabi Tel-Aviv ile oynadığı maçı, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetiyor. Karşılaşmada yardımcı hakem olarak Amer Macic ve Davor Beljo görev yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic.

SİVASSPOR ÇİFTE BAYRAM YAŞATMAK İSTİYOR!

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2'nci maçı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk geldi. Sivasspor, Maccabi Tel Aviv'i yenerek Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda çifte bayram yaşatmak istiyor.

"BİZİ ZORLU BİR MAÇ BEKİYOR"

Maccabi Tel-Aviv Teknik Direktörü Giorgos Donis, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları karşılaşmanın zor olacağını söyledi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Donis, oynanacak karşılaşmayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Gruptaki tüm maçların zor olduğunu belirten Donis, "Bizi zor bir mücadele bekliyor. Çok iyi bir rakiple oynayacağımız için zor bir müsabaka olacak." dedi.

Donis, Sivasspor'un gruptaki ilk maçında Villarreal'e karşı çok iyi oynadığını vurgulayarak, kırmızı-beyazlı ekibin 90 dakika boyunca atak futbol sergilediğini ifade etti.

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini anlatan Donis, zor müsabakaya hazır olduklarını kaydetti.

Takımında geçen ay 12 oyuncunun yeni tip coronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını anımsatan Donis, bu futbolcuların kondisyonunu adım adım geri kazanmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu periyotta 3-4 günde maçlar yaptıklarını belirten Donis, bu tür olumsuzlukların sıkıntısını yaşadıklarını ifade etti.

Donis, sahaya süreceği ilk 11 seçiminde çok iyi karar vermesi gerektiğini de aktararak, çok güzel bir stadyumda, güzel bir şehirde ve güzel bir havada maç oynayacaklarını belirtti. Toplantıya katılan futbolcu Dan Biton da karşılaşmayı kazanmak istediklerini ifade etti.

"TÜRKİYE İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında oynayacakları Maccabi Tel-Aviv maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Teknik direktör Çalımbay, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, her şeyden önce Sivasspor'u Avrupa kupalarına götürdükleri için mutlu olduklarını belirterek, Villarreal maçında kaybetmelerine rağmen güzel bir futbol oynadıklarını ifade etti.

Takımının hiçbir zaman oyundan kopmadığını vurgulayan Çalımbay, "İki kez mağlup duruma düştük ancak yine de kopmadık, sonuna kadar devam ettirdik. Yalnız son dakikalarda çok büyük şanssızlık yaşadık. Arkadaşımızın sakatlanması, 10 kişi kalmamız. Kötü goller yedik. Bunda sakatlıkların da bayağı bir etkisi oldu. Orada mücadeleden kopmayan, gol atmak için uğraşan bir takım vardı ve onu da yaptık, 3 gol attık." diye konuştu.

Çalımbay, takımının Villarreal maçındaki oyunundan memnun olduğunu vurgulayarak, "Sadece yediğimiz gollerden memnun değilim. O maçın da rövanşı burada, bu puan usulü olduğu için avantajımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv ile oynayacakları maçın önemine vurgu yapan Rıza Çalımbay, şunları kaydetti:

"Maccabi Tel-Aviv maçı bizim için önemli bir maç. Kendi sahamızda oynuyoruz ve bu maçı mutlaka çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ben takımıma yürekten inanıyorum, güveniyorum. Lig başka, bu maçlar başka. Bunun ayrımını yapıyoruz. Tel-Aviv takımının da ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Rakibimizin daha önce Avrupa kupalarına katıldıklarını biliyoruz. Son maçlarını seyrettik, ona göre tedbirlerimizi alacağız. Mutlaka kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tek sıkıntımız birkaç arkadaşımızın sakat olması, onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Herkes heyecanla, coşkuyla, arzulu ve istekli bir şekilde bu maçı bekliyor. Biz bu maçları Türkiye için oynuyoruz, hem de kendimiz için oynuyoruz. Medipol Başakşehir takımına da başarılar diliyorum. Sivasspor buraya gelirken hiç kimseden bir destek alıp gelmedi. Taraftar ve Sivas halkının çok büyük desteğiyle geldi. Biz manevi bir destek görmedik. Türkiye için oynuyoruz, başarılı olmamız için ona göre manevi yönden destek vermeleri gerekiyor. Gurur duymamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

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