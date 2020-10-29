29 Ekim 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Qarabağ (Karabağ) - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Qarabağ - Villarreal maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

'nde I grubu 2. hafta mücadelesinde Qarabağ ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Qarabağ - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. Kritik mücadele öncesinde birçok futbolsever maçın detaylarını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Qarabağ - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

QARABAĞ - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Qarabağ - Villarreal maçı 29 Ekim Perşembe günü saat 20:55'te beIN Connect'ten canlı yayınlanacak.

QARABAĞ - VILLARREAL MAÇI TÜRKİYE'DE Mİ OYNANACAK?

Qarabağ Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, UEFA'nın, 'daki savaş durumu nedeniyle Qarabağ'ın Avrupa Ligi grup maçlarındaki ilk iç saha maçının tarafsız bir ülkede oynatılması yönünde karar aldığı belirtildi.

'nın Villarreal takımı ile yapılacak ilk iç saha maçı için bazı ülkelerin önerildiği, fakat kulübün güvenlik ve provokasyon ihtimallerini göz önünde bulundurarak bu önerileri kabul etmediği kaydedildi. Karşılaşma Başakşehir Stadyumu'nda oynanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Sivasspor - M.Tel Aviv maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Sivasspor - M.Tel Aviv maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Yiğido siftah peşinde! İşte muhtemel 11'ler Yiğido siftah peşinde! İşte muhtemel 11'ler
Bu maçın rövanşı da var "Bu maçın rövanşı da var"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör