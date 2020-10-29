Milan - Sparta Prag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde H grubu 2. hafta mücadelesinde Lille ile Celtic karşı karşıya gelecek. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Celtic'i de yenerek puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Celtic maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Lille maçı izle...