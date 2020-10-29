AEK - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde H grubu 2. hafta mücadelesinde Milan ile Sparta Prag karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Sparta Prag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Milan maçı izle...