29 Ekim 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

AEK - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

AEK - Leicester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

'nde G grubu 2. hafta mücadelesinde ile ve Çağlar Söyüncü'nün takımı karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, AEK - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. Kritik mücadele öncesinde birçok futbolsever maçın detaylarını arama motorlarında araştırıyor. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

AEK - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

AEK - Leicester City maçı 29 Ekim Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

Milan - Sparta Prag maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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