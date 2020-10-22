İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları! Napoli, Sivasspor ve Leicester City
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Sivasspor'un da yer aldığı Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük 2. turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ekim Perşembe akşamı birçok kritik mücadele oynanacak. Özellikle Villarreal - Sivasspor, Napoli - AZ Alkmaar ve Leicester City -Zorya maçları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hangi maç ne zaman? Saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması heyecanı bugün start alıyor. 1. hafta mücadeleleri şu şekilde;
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup A
19:55 Young Boys - Roma
19:55 CSKA Sofya - CFR Cluj
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup B
19:55 Dundalk - Molde
19:55 Rapid Wien - Arsenal
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup C
19:55 B. Leverkusen - Nice
19:55 H Be'er Sheva - Slavia Prag
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup D
19:55 Standard Liege - Rangers
19:55 Lech - Benfica
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup E
19:55 PSV Eindhoven - Granada
19:55 PAOK - Omonia
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup F
19:55 Napoli - AZ Alkmaar
19:55 Rijeka - Real Sociedad
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup G
22:00 Sporting Braga - AEK
22:00 Leicester - Zorya
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup H
22:00 Sparta Prag - Lille
22:00 Celtic - Milan
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup I
22:00 M. Tel Aviv - Qarabağ
22:00 Villarreal - Sivasspor
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup J
22:00 Tottenham - LASK Linz
22:00 Ludogorets - Antwerp
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup K
22:00 Dinamo Zagreb - Feyenoord
22:00 Wolfsberger - CSKA Moscow
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup L
22:00 Hoffenheim - Kızılyıldız
22:00 Slovan Liberec - Gent
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