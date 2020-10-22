İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları! Napoli, Sivasspor ve Leicester City

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Yiğido, İspanyol ekibiyle deplasmanda oynayacağı kritik mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılarak Avrupa serüvenine iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Villarreal - Sivasspor maçı öncesi futbolseverler arama motorlarında "Villarreal - Sivasspor maçı ne zaman?", "Villarreal - Sivasspor maçı saat kaçta?" ve Villarreal - Sivasspor maçı hangi kanalda?" gibi soruları aratmaya başladı. Peki, Villarreal - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Villarreal - Sivasspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.