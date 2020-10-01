Son dakika | UEFA Avrupa Ligi: Glasgow Rangers 2-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, deplasmanda Glasgow Rangers'a Arfield ve Tavernier'in golleriyle 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers ile Galatasaray, Ibrox Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibine 52. dakikada Scott Arfield ve 59. dakikada James Tavernier'in attığı gollerle 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Temsilcimizin tek golü ise 87. dakikada Marcao'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Taylan Antalyalı'nın savunma arkasına sarkıttığı Feghouli, topa doğru hareketlendi ancak kaleci McGregor, meşin yuvarlağın sahibi oldu.



20'nci dakikada Emre Kılınç'ın başlattığı hızlı hücum sonucunda topla buluşan Feghouli, meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı ve top üstten auta gitti.



32'nci dakikada Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambol sonucunda top son olarak Marcao'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı Feghouli'ye aktarırken, Feghouli'nin denemesi Goldson'dan döndü. Rangers savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.





Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



52'nci dakikada Hagi'nin pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Arfield, sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruş sonucunda topu ağlara gönderdi: 1-0.



59'uncu dakikada Barisic'in sol kanattan içeri kestiği topta arka direkte Linnes'in üzerinden yükselen Tavernier'in kafa vuruşu fileleri sarstı: 2-0.



83'üncü dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içine yolladığı topta Elabdellaoui'nin yaptığı vuruş kalecide kaldı.



87'nci dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bulunan Marcao, yaptığı kafa vuruşuyla farkı bire indirdi: 2-1.



Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu.

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