Glasgow Rangers - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray play-off turunda İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'a konuk oluyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Glasgow Rangers - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'a konuk oluyor. Mücadele tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak. Ibrox Stadyumu'nda oyananacak mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Glasgow Rangers - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Glasgow Rangers - Galatasaray maçı 1 Ekim Perşembe günü saat 21:45'te Teve2'den canlı yayınlanacak.
GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Glasgow Rangers - Galatasaray maçında Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andris Treimanis görev yapacak. Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.
GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Glasgow Rangers: Mcgregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Arfield, Davis, Kamara, Hagi, Kent, Öorelos
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Etebo, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Falcao
RANGERS BU TURA NASIL GELDİ
Galatasaray gibi Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olan Rangers Lincoln Red Imps'i 5-0, üçüncü eleme turunda ise Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı.
TEVE2 UYDUDA VAR MI?
42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6
42 ⁰ DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6 Modülasyon DVB S2-8PSk
D-Smart: 21. kanal
Digiturk: 54. kanal
Tivibu: SD yayını 356. kanal, HD yayını ise 62. kanal
Turkcell TV+: 32. kanal
Türksat Kablo TV: 32. Kanal
ARDA KADRODA YOK
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan, Rangers karşısında sahaya çıkamayacak. Tecrübeli futbolcu gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle İskoçya'ya götürülmedi.
Galatasaray'da ayrıca sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Emre Akbaba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika UEFA'ya bildirilen kadroda yer almıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama