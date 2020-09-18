18 Eylül 2020, Cuma
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Son dakika: Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakipleri belli oldu.
3. ön eleme turunda Rosenborg ile karşılaşacak olan Alanyaspor, rakibini elemesi takdirde Mura - PSV maçının galibiyle karşılaşacak.
3. ön eleme turunda Rio Ave ile karşılaşacak olan Beşiktaş, tur atladığı takdirde Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
3. ön eleme turunda Hajduk Split ile karşılaşacak olan Galatasaray, play-off turuna çıkması halinde Williem II-Rangers maçının galibiyle karşılaşacak.
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