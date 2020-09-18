18 Eylül 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

Son dakika: Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Avrupa Ligi play-off turundaki rakiplerimiz belli oldu
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

Son dakika haberi... 'ndeki temsilcilerimiz , ve 'ın play-off turundaki rakipleri belli oldu.

'ndeki temsilcilerimiz , ve 'ın play-off turundaki rakipleri belli oldu.

3. ön eleme turunda Rosenborg ile karşılaşacak olan Alanyaspor, rakibini elemesi takdirde Mura - PSV maçının galibiyle karşılaşacak.

3. ön eleme turunda Rio Ave ile karşılaşacak olan Beşiktaş, tur atladığı takdirde Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

3. ön eleme turunda ile karşılaşacak olan Galatasaray, play-off turuna çıkması halinde Williem II-Rangers maçının galibiyle karşılaşacak.

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