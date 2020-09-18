18 Eylül 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerimiz belli oldu
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

'ndeki temsilcilerimiz , ve 'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte 'ndeki temsilcilerimiz , ve 'ın muhtemel rakipleri:

Alanyaspor:

Sporting CP - Aberdeen
Mura - PSV Eindhoven
Copenhagen - Piast Gliwice

Beşiktaş:

CSKA Sofia - B36
AC Milan - Bodo/Glimt
Hapoel Beer-Sheva- Motherwell

Galatasaray:

Rostov - Maccabi Haifa
Williem II - Rangers
Fehervar - Reims
FCSB - Slovan Liberec

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