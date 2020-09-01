UEFA Avrupa Ligi'nde eleme oynayacak temsilcilerimiz Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın (Neftçi Bakü'yü elemesi halinde) muhtemel rakipleri bugün saat 14.00'te çekilecek kura çekimi sonrası belli olacak. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

Kura çekimi öncesi Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. 24 Eylül'de oynanacak tur öncesi işte muhtemel rakipler...

ALANYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Teuta - Granada

Rijeka

Servette - Reims

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Progres - Willem II

Borac Banja Luka - Rio Ave

Hammarby - Lech Poznan

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

SonderjyskE

B36 Torshavn - TNS

Renova - Hajduk Split

Olimpija Ljubljana - Zrinjski

DİĞER