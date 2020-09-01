01 Eylül 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
ALANYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde eleme oynayacak temsilcilerimiz Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın (Neftçi Bakü'yü elemesi halinde) muhtemel rakipleri bugün saat 14.00'te çekilecek kura çekimi sonrası belli olacak. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...
Kura çekimi öncesi Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. 24 Eylül'de oynanacak tur öncesi işte muhtemel rakipler...
ALANYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Teuta - Granada
Rijeka
Servette - Reims
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Progres - Willem II
Borac Banja Luka - Rio Ave
Hammarby - Lech Poznan
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
SonderjyskE
B36 Torshavn - TNS
Renova - Hajduk Split
Olimpija Ljubljana - Zrinjski
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama