01 Eylül 2020, Salı

AVRUPA LİGİ

Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 Giriş Tarihi: 01.09.2020

Avrupa Ligi'nde eleme oynayacak temsilcilerimiz Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın (Neftçi Bakü'yü elemesi halinde) muhtemel rakipleri bugün saat 14.00'te çekilecek kura çekimi sonrası belli olacak. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

Kura çekimi öncesi Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. 24 Eylül'de oynanacak tur öncesi işte muhtemel rakipler...

ALANYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Teuta - Granada
Rijeka
Servette - Reims

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Progres - Willem II
Borac Banja Luka - Rio Ave
Hammarby - Lech Poznan

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
SonderjyskE
B36 Torshavn - TNS
Renova -
Olimpija Ljubljana - Zrinjski

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