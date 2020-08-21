UEFA Avrupa Ligi'nde dev final! Sevilla - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kupası, Sevilla ile Inter arasında oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sevilla - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanya La Liga temsilcisi Sevilla ve İtalya Serie A temsilcisi Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele yarın TSİ 22.00'de Almanya'nın Köln kentinde bulunan Köln Stadı'nda oynanacak. İki takım da kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek.

SEVILLA KUPAYI 5 KEZ KAZANDI!

UEFA Avrupa Ligi'nin gediklisi Sevilla kupayı 5 kez ile en fazla kazanan kulüp. Sevilla, oynadığı bütün Avrupa ligi finallerinden galip ayrılma başardı. Sevilla, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında mutlu sona ulaştı. Sevilla finale turuna çıkarken, son 16 turunda Roma, çeyrek finalde Wolverhampton ve yarı finalde Manchester United'ı eledi.Inter ise UEFA Avrupa Ligi'ni3 kez müzesine taşımayı başardı. İtalyan ekip 4. kez aynı mutluluğu yakalamak için sahaya çıkacak. İnter UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupları 3. sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti. Final yolunda İnter, son 32 turunda Ludogorets, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde Bayer Leverkusen ve yarı finalde Shakhtar Donetsk'i eleyip finale çıktı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Sevilla'da Lucas Ocampos'un mücadelede forma giyip giymeyeceği maç saati belli olacak. Inter'de ise sakatlıkları bulunan Matias Vecino ve Alexis Sanchez'in oynaması beklenmiyor.

SEVILLA - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, En-Nesyri, Suso

Inter: Handanovic, Godin, Bastoni, De Vri, D'Ambrosio, Gagliardini, Barella, Brozovic, Young, Martinez, Lukaku

SEVİLLA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sevilla - Inter maçı 21 Ağustos 2020 (Bu akşam) günü saat 22:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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