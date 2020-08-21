21 Ağustos 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Sevilla-Inter | CANLI

Sevilla-Inter | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 Giriş Tarihi: 21.08.2020

Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Turnuvayı daha önce 5 kez kazanan ve en başarılı ekip konumunda bulunan , finale kadar namağlup gelen 'le karşılaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Avrupa Ligi finalinde temsilcisi ve İtalya Serie A temsilcisi karşı karşıya geliyor. Mücadele 22.00'de Almanya'nın Köln kentinde bulunan Köln Stadı'nda oynanıyor. İki takım da kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele ediyor.

SEVILLA - INTER MAÇI İLK 11'LER

Sevilla: Bounou, Jesus Navas, Kounde, Diego, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Suso, De Jong, Ocampos.

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro Martinez.

SEVILLA KUPAYI 5 KEZ KAZANDI!

UEFA Avrupa Ligi'nin gediklisi Sevilla kupayı 5 kez ile en fazla kazanan kulüp. Sevilla, oynadığı bütün Avrupa ligi finallerinden galip ayrılma başardı. Sevilla, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında mutlu sona ulaştı. Sevilla finale turuna çıkarken, son 16 turunda Roma, çeyrek finalde Wolverhampton ve yarı finalde Manchester United'ı eledi. Inter ise UEFA Avrupa Ligi'ni 3 kez müzesine taşımayı başardı. İtalyan ekip 4. kez aynı mutluluğu yakalamak için sahaya çıkacak. Inter UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupları 3. sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti. Final yolunda Inter, son 32 turunda Ludogorets, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde Bayer Leverkusen ve yarı finalde Shakhtar Donetsk'i eleyip finale çıktı.

SEVILLA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sevilla - Inter arasında oynanan final maçı saat 22.00'de başladı. Dev karşılaşma beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS HABER'den canlı yayınlanıyor.

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