17 Ağustos 2020, Pazartesi

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Inter-Shakhtar Donetsk | CANLI

Inter-S. Donetsk | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 Giriş Tarihi: 17.08.2020

UEFA yarı final mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ile , UEFA 'nde finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Mücadele Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena'da oynanıyor.

INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI İLK 11'LERİ

Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Martinez.

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Antonio, Stepanenko; Marlos, Patrick, Taison; Moraes.

INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter - Shakhtar Donetsk maçı saat 22.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.

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