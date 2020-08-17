Inter - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde Inter ile Shakhtar Donetsk mücadele edecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Inter ile Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Mücadele Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena'da oynanacak. Inter, Bayer Leverkusen'i eleyerek yarı finale yükselirken, Shakhtar Donetsk ise Basel'i saf dışı bıraktı. Mücadeleyi kazanan taraf finalde La Liga temsilcisi Sevilla'nın konuğu olacak. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Inter'de Alexis Sanchez ve Vecino sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Shakhtar Donetsk'te ise Ismaily ile Malyshev'in sakatlıkları bulunuyor.

INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter - Shakhtar Donetsk maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1 ve Bein Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes

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