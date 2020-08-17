17 Ağustos 2020, Pazartesi

AVRUPA LİGİ

Inter - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 Giriş Tarihi: 17.08.2020

UEFA yarı final mücadelesinde ile mücadele edecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ile , UEFA 'nde finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Mücadele Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena'da oynanacak. Inter, Bayer Leverkusen'i eleyerek yarı finale yükselirken, Shakhtar Donetsk ise Basel'i saf dışı bıraktı. Mücadeleyi kazanan taraf finalde La Liga temsilcisi Sevilla'nın konuğu olacak. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Inter'de Alexis Sanchez ve Vecino sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Shakhtar Donetsk'te ise Ismaily ile Malyshev'in sakatlıkları bulunuyor.

INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter - Shakhtar Donetsk maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1 ve Bein Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes

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