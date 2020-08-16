Sevilla - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final mücadelesinde Sevilla ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sevilla - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Sevilla ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Mücadele Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergieStadion'da oynanacak. Manchester United çeyrek finalde Kopenhag'ı eledi. Sevilla ise Wolverhampton'ı saf dışı bıraktı. Mücadeleden galip ayrılan taraf finalde Inter - Shakhtar Donetsk maçının galibiyle karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sevilla'da sakatlığı bulunan Corchia ile karantina altındaki Gudelj forma giyemeyecek. Manchester United'da ise Jones, Shaw ve Tuanzebe kadroda yer almıyor.
SEVILLA - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Suso, Ocampos, El Nesyri
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams, Matic, Fernandes, Pogba, Greenwood, Rashford, Martial
SEVILLA - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sevilla - Manchester United maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
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