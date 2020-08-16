Sevilla - Manchester United l CANLI
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final mücadelesinde Sevilla ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanan ve kazananın final biletini alacağı zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
Sevilla ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Mücadele Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergieStadion'da oynanıyor. Manchester United çeyrek finalde Kopenhag'ı eledi. Sevilla ise Wolverhampton'ı saf dışı bıraktı. Her iki takım da bu müsabakayı kazanıp finale yükselme peşinde. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
11'LER
Sevilla: Bono, Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, Suso, En-Nesyri
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Pogba, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Greenwood, Martial
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