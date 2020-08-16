16 Ağustos 2020, Pazar

AVRUPA LİGİ

Sevilla - Manchester United l CANLI

Sevilla - Manchester United l CANLI
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 Giriş Tarihi: 16.08.2020

UEFA 'nde yarı final mücadelesinde ile  karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanan ve kazananın final biletini alacağı zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ile , UEFA yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Mücadele Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergieStadion'da oynanıyor. Manchester United çeyrek finalde Kopenhag'ı eledi. Sevilla ise Wolverhampton'ı saf dışı bıraktı. Her iki takım da bu müsabakayı kazanıp finale yükselme peşinde. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

11'LER

Sevilla: Bono, Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, Suso, En-Nesyri

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Pogba, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Greenwood, Martial

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Shakhtar Basel'i dağıttı! Yarı finalde rakip Inter Shakhtar Basel'i dağıttı! Yarı finalde rakip Inter
Inter yarı final biletini kaptı! Inter yarı final biletini kaptı!
ManU uzatmalarda turladı! ManU uzatmalarda turladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör