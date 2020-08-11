Shakhtar Donetsk - Basel maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Shakhtar Donetsk ile Basel karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Basel maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Basel karşılaşıyor. Mücadele Veltins-Arena'da oynanacak. Shakhtar, son 16 turunda Wolfsburg'u elerken, Basel ise Eintracht Frankfurt'u saf dışı bırakmıştı.Tur atlayan taraf Bayer Leverkusen'i eleyen Inter ile karşılaşacak. Shakhtar'da Davit Khocholava bu maçta forma giyemeyecek. Basel'de ise Eray Cömert ile sakatlıkları bulunan Jonas Omlin, Ramires ve Luca Zuffi kadroda olmayacak.
SHAKHTAR DONETSK - BASEL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Bolbat, Marcos Antonio, Stepanenko, Alan Patrick, Marlos, Junior Moraes, Taison
Basel: Nikolic, Widmer, Van Der Werff , Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Campo, Pululu, Cabral
SHAKHTAR DONETSK - BASEL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Shakhtar Donetsk - Basel maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
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