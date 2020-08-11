11 Ağustos 2020, Salı

AVRUPA LİGİ

Shakhtar Donetsk - Basel maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk - Basel maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 Giriş Tarihi: 11.08.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA 'nde heyecanı yaşanıyor. ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Basel maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele Veltins-Arena'da oynanacak. Shakhtar, son 16 turunda Wolfsburg'u elerken, Basel ise Eintracht Frankfurt'u saf dışı bırakmıştı.Tur atlayan taraf Bayer Leverkusen'i eleyen Inter ile karşılaşacak. Shakhtar'da Davit Khocholava bu maçta forma giyemeyecek. Basel'de ise Eray Cömert ile sakatlıkları bulunan Jonas Omlin, Ramires ve Luca Zuffi kadroda olmayacak.

SHAKHTAR DONETSK - BASEL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Bolbat, Marcos Antonio, Stepanenko, Alan Patrick, Marlos, Junior Moraes, Taison

Basel: Nikolic, Widmer, Van Der Werff , Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Campo, Pululu, Cabral

SHAKHTAR DONETSK - BASEL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk - Basel maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Inter yarı final biletini kaptı! Inter yarı final biletini kaptı!
ManU uzatmalarda turladı! ManU uzatmalarda turladı!
UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör